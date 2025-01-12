سعر DeCats (DECATS)
سعر DeCats (DECATS) المباشر لليوم هو USD 0.778997. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.79K. يتم تحديث سعر DECATS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DeCats الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر DeCats خلال اليوم هو +0.03%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00K
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خلال اليوم، كان سعر DeCats مقابل USD هو $ +0.00024069 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DeCats مقابل USD هو $ -0.3948172578 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DeCats مقابل USD هو $ -0.3767502919 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DeCats مقابل USD هو $ -1.0212609853749139 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00024069
|+0.03%
|30 يوم
|$ -0.3948172578
|-50.68%
|60 يوم
|$ -0.3767502919
|-48.36%
|90 يوم
|$ -1.0212609853749139
|-56.72%
اكتشف أحدث تحليلات سعر DeCats: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.08%
+0.03%
-2.88%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
We were originally a memecoin for cat lovers, founded by millionaire Domconex, founder of Debank: https://debank.com/profile/0x4e5ed30e3b4eb39abce3c150f31e180a3ae5806e. After that, our community grew strongly, the team decided to develop the project seriously, the team started by locking 72% of the initial Tokens in LP, 50% locked in Virtuswap Lp, 50% locked at Quickswap's Lp Gamma, our next roadmap is coming: NFT issuance December 2023, Polygon fundraising early 2024, Gamefi Decats release late 2024 (We've been working with the team gamefi developer from Vietnam),
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