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سعر DeCats (DECATS) المباشر لليوم هو USD 0.778997 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.79K . يتم تحديث سعر DECATS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق DeCats الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر DeCats خلال اليوم هو +0.03% - لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00K

أداء سعر DeCats (DECATS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر DeCats مقابل USD هو $ +0.00024069 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر DeCats مقابل USD هو $ -0.3948172578 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر DeCats مقابل USD هو $ -0.3767502919 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر DeCats مقابل USD هو $ -1.0212609853749139 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00024069 +0.03% 30 يوم $ -0.3948172578 -50.68% 60 يوم $ -0.3767502919 -48.36% 90 يوم $ -1.0212609853749139 -56.72%

تحليل سعر DeCats (DECATS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر DeCats: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.773948$ 0.773948 $ 0.773948 24 ساعة مرتفع $ 0.782858$ 0.782858 $ 0.782858 عالية طوال الوقت $ 114.92$ 114.92 $ 114.92 تغير السعر (1 ساعة) -0.08% تغير السعر (1يوم) +0.03% تغير السعر (7 أيام) -2.88%

معلومات سوق DeCats (DECATS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: