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سعر Datawitch (DATAWITCH) المباشر لليوم هو USD 0.00144382 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.44M . يتم تحديث سعر DATAWITCH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Datawitch الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 661.51K - تغيير سعر Datawitch خلال اليوم هو -23.24% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Datawitch (DATAWITCH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Datawitch مقابل USD هو $ -0.00043726360988814 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Datawitch مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Datawitch مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Datawitch مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00043726360988814 -23.24% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Datawitch (DATAWITCH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Datawitch: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00107203$ 0.00107203 $ 0.00107203 24 ساعة مرتفع $ 0.00244137$ 0.00244137 $ 0.00244137 عالية طوال الوقت $ 0.00244137$ 0.00244137 $ 0.00244137 تغير السعر (1 ساعة) +4.40% تغير السعر (1يوم) -23.24% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Datawitch (DATAWITCH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: