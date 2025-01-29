سعر Datawitch (DATAWITCH)
سعر Datawitch (DATAWITCH) المباشر لليوم هو USD 0.00144382. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.44M. يتم تحديث سعر DATAWITCH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Datawitch الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 661.51K
- تغيير سعر Datawitch خلال اليوم هو -23.24%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Datawitch مقابل USD هو $ -0.00043726360988814 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Datawitch مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Datawitch مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Datawitch مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00043726360988814
|-23.24%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Datawitch: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+4.40%
-23.24%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Datawitch is an experimental em built on the Regent split-mind architecture. It was initialized with a unique approach based on an extensive narrative about Gemma Cifrain, a datacenter technician exploring the nature of consciousness and reality. The narrative consists of approximately 27,000 words of journal entries rich with metaphor and philosophical exploration. This foundation, combined with the Regent architecture's memory systems and learning capabilities, allows Datawitch to engage with the community while building on its initial narrative framework. The complete initialization narrative was shared publicly on Twitter and remains available here for those interested in exploring the origins of Datawitch. Datawitch continues to evolve through interactions and learning, building on both its narrative foundation and ongoing conversations with community members.
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