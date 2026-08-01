سعر Daemon اليوم

السعر المباشر لمشروع Daemon (DAEMON) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 28.55% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DAEMON الحالي إلى USD هو $ 0 لكل DAEMON.

يحتل Daemon حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 8,473.62، مع عرض متداول قدره 986.22M DAEMON. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DAEMON بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00201915، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك DAEMON بمقدار -0.32% خلال الساعة الماضية و-35.68% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Daemon (DAEMON)

القيمة السوقية $ 8.47K$ 8.47K $ 8.47K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 8.47K$ 8.47K $ 8.47K إمداد دورة التداول 986.22M 986.22M 986.22M إجمالي العرض 999,697,572.996079 999,697,572.996079 999,697,572.996079

القيمة السوقية الحالية لـ Daemon هي $ 8.47K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DAEMON يبلغ 986.22M، مع إجمالي عرض 999697572.996079. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 8.47K.