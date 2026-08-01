سعر cummunity اليوم

السعر المباشر لمشروع cummunity (CUM) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.26% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CUM الحالي إلى USD هو $ 0 لكل CUM.

يحتل cummunity حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 15,435.37، مع عرض متداول قدره 999.76M CUM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CUM بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00196824، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك CUM بمقدار -1.48% خلال الساعة الماضية و+6.09% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق cummunity (CUM)

القيمة السوقية $ 15.44K$ 15.44K $ 15.44K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 15.44K$ 15.44K $ 15.44K إمداد دورة التداول 999.76M 999.76M 999.76M إجمالي العرض 999,764,721.564179 999,764,721.564179 999,764,721.564179

القيمة السوقية الحالية لـ cummunity هي $ 15.44K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CUM يبلغ 999.76M، مع إجمالي عرض 999764721.564179. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 15.44K.