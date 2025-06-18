سعر Cults (CULTS)
سعر Cults (CULTS) المباشر لليوم هو USD 0.00130038. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.30M. يتم تحديث سعر CULTS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Cults الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Cults خلال اليوم هو +17.54%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.98M
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خلال اليوم، كان سعر Cults مقابل USD هو $ +0.00019408 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Cults مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Cults مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Cults مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00019408
|+17.54%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Cults: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.82%
+17.54%
+21.95%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Cults.fun is a social launchpad for creating tokens that form communities through interaction and identity. When a coin is shared on Twitter, replies automatically generate personalized avatars that remix each responder’s profile picture into the coin’s visual theme. This ties social identity to token participation and introduces a new format for launching coins, centered on culture, community, and low-friction onboarding.
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