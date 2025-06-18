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سعر Cults (CULTS) المباشر لليوم هو USD 0.00130038 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.30M . يتم تحديث سعر CULTS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Cults الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Cults خلال اليوم هو +17.54% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.98M

أداء سعر Cults (CULTS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Cults مقابل USD هو $ +0.00019408 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Cults مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Cults مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Cults مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00019408 +17.54% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Cults (CULTS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Cults: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00110631$ 0.00110631 $ 0.00110631 24 ساعة مرتفع $ 0.00143698$ 0.00143698 $ 0.00143698 عالية طوال الوقت $ 0.00253382$ 0.00253382 $ 0.00253382 تغير السعر (1 ساعة) -0.82% تغير السعر (1يوم) +17.54% تغير السعر (7 أيام) +21.95%

معلومات سوق Cults (CULTS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: