سعر CrypTok اليوم

السعر المباشر لمشروع CrypTok (CRYPTOK) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 5.29% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CRYPTOK الحالي إلى USD هو $ 0 لكل CRYPTOK.

يحتل CrypTok حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 69,269، مع عرض متداول قدره 1.30B CRYPTOK. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CRYPTOK بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك CRYPTOK بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و-25.77% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق CrypTok (CRYPTOK)

القيمة السوقية $ 69.27K$ 69.27K $ 69.27K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 69.27K$ 69.27K $ 69.27K إمداد دورة التداول 1.30B 1.30B 1.30B إجمالي العرض 1,300,499,785.88873 1,300,499,785.88873 1,300,499,785.88873

القيمة السوقية الحالية لـ CrypTok هي $ 69.27K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CRYPTOK يبلغ 1.30B، مع إجمالي عرض 1300499785.88873. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 69.27K.