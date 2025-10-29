سعر Crumbcat المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي CRUMB إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر CRUMB بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Crumbcat المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي CRUMB إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر CRUMB بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Crumbcat

سعر Crumbcat (CRUMB)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 CRUMB إلى USD:

$0.0007579
$0.0007579
+10.80%1D
mexc
USD
مخطط أسعار Crumbcat (CRUMB) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:48:19 (UTC+8)

معلومات سعر Crumbcat (CRUMB) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.00263437
$ 0.00263437

$ 0
$ 0

+0.14%

+10.82%

+250.56%

+250.56%

سعر Crumbcat (CRUMB) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول CRUMB بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـCRUMB على الإطلاق هو $ 0.00263437، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير CRUMB +0.14% على مدار الساعة الماضية، +10.82% على مدار 24 ساعة، و +250.56% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Crumbcat (CRUMB)

$ 760.18K
$ 760.18K

--
--

$ 760.18K
$ 760.18K

999.51M
999.51M

999,508,202.03517
999,508,202.03517

القيمة السوقية الحالية لـ Crumbcat هي $ 760.18K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CRUMB يبلغ 999.51M، مع إجمالي عرض 999508202.03517. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 760.18K.

سجل سعر Crumbcat (CRUMB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Crumbcat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Crumbcat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Crumbcat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Crumbcat مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0+10.82%
30 يوم$ 0+245.70%
60 يوم$ 0-4.12%
90 يوم$ 0--

ما هو Crumbcat ( CRUMB )

CRUMB is a meme token on the Solana blockchain, centered around a lovable GIF cat that has quickly become an symbol of Solana’s/Jupiters meme culture. Dubbed “Crumbcat,” this feline is not just another internet kitty - it’s the first major meme cat on Jupiter, the largest DEX aggregator on Solana, and also features in the Official Jupiter Theme Song, giving it both cultural and cosmic significance.

At its core, CRUMB embraces the whimsical, community-driven nature of meme tokens. There are no promises of groundbreaking utility or complicated tokenomics—just pure internet joy, community vibes, and the spirit of decentralized fun. It’s a celebration of meme culture, Web3 creativity, and the Solana ecosystem.

Crumbcat lives at the intersection of internet culture and Solana speed. The token has already gained traction, with over 1,000 holders and a market cap approaching $1 million. It’s actively traded on popular Solana platforms like Jupiter (verified), Phantom, Meteora DAMM V2, and Maestro Bot. The CRUMB community is growing fast.

Visually, CRUMB leans hard into its aesthetic: a looping, purring, and chaotic-yet-charming animated cat that perfectly captures the energy of the project. Behind the meme is a team focused on creating a fun, engaging experience without overpromising or overcomplicating. Instead of a whitepaper full of jargon, CRUMB gives you a GIF, a song, and a chance to vibe.

So what is CRUMB really about? It’s about community. It’s about Solana. It’s about cat GIFs. It’s about not taking crypto too seriously while still showing up, holding strong, and building something weirdly wonderful—together. Whether you’re in it for the memes, the music, or the meows, CRUMB offers a lighthearted space to join a galactic journey powered by cuteness, culture, and crypto.

المصدر Crumbcat (CRUMB)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Crumbcat (USD)

كم ستكون قيمة Crumbcat (CRUMB) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Crumbcat (CRUMB) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Crumbcat.

تحقق الآن من توقعات سعر Crumbcat!

عملة CRUMB إلى العملات المحلية

توكنوميكس Crumbcat (CRUMB)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Crumbcat (CRUMB) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس CRUMB والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Crumbcat (CRUMB)

كم يساوي Crumbcat (CRUMB) اليوم؟
سعر CRUMB المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر CRUMB إلى USD الحالي؟
سعر CRUMB إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Crumbcat ؟
القيمة السوقية لعملة CRUMB هي $ 760.18K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن CRUMB؟
العرض المتداول لتوكن CRUMB هو 999.51M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ CRUMB؟
حقق CRUMB سعرًا قياسيًا قدره 0.00263437 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ CRUMB؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 CRUMB.
ما هو حجم تداول CRUMB؟
حجم تداول CRUMB المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع CRUMB هذا العام؟
قد يرتفع CRUMB هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر CRUMB لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:48:19 (UTC+8)

$112,878.59

$3,999.33

$0.03932

$194.16

$3.2679

$3,999.33

$112,878.59

$194.16

$2.6479

$0.19342

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.07287

$0.00004259

$2.187

$0.0000000238

$0.000000000000000000000034

