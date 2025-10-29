معلومات سعر Crumbcat (CRUMB) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00263437$ 0.00263437 $ 0.00263437 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.14% تغير السعر (1يوم) +10.82% تغير السعر (7 أيام) +250.56% تغير السعر (7 أيام) +250.56%

سعر Crumbcat (CRUMB) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول CRUMB بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـCRUMB على الإطلاق هو $ 0.00263437، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير CRUMB +0.14% على مدار الساعة الماضية، +10.82% على مدار 24 ساعة، و +250.56% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Crumbcat (CRUMB)

القيمة السوقية $ 760.18K$ 760.18K $ 760.18K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 760.18K$ 760.18K $ 760.18K إمداد دورة التداول 999.51M 999.51M 999.51M إجمالي العرض 999,508,202.03517 999,508,202.03517 999,508,202.03517

القيمة السوقية الحالية لـ Crumbcat هي $ 760.18K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CRUMB يبلغ 999.51M، مع إجمالي عرض 999508202.03517. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 760.18K.