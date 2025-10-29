معلومات سعر Cronos Legends (CLG) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 123.56 24 ساعة مرتفع $ 136.73 عالية طوال الوقت $ 474.6 أدنى سعر $ 52.75 تغير السعر (1 ساعة) +0.25% تغير السعر (1يوم) +1.23% تغير السعر (7 أيام) +71.40%

سعر Cronos Legends (CLG) في الوقت الحقيقي هو $126.2. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول CLG بين أدنى سعر $ 123.56 وأعلى سعر $ 136.73، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـCLG على الإطلاق هو $ 474.6، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 52.75.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير CLG +0.25% على مدار الساعة الماضية، +1.23% على مدار 24 ساعة، و +71.40% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Cronos Legends (CLG)

القيمة السوقية $ 41.42K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 60.32K إمداد دورة التداول 328.18 إجمالي العرض 477.9525

القيمة السوقية الحالية لـ Cronos Legends هي $ 41.42K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CLG يبلغ 328.18، مع إجمالي عرض 477.9525. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 60.32K.