سعر Cronos Legends المباشر اليوم هو 126.2 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي CLG إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر CLG بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Cronos Legends المباشر اليوم هو 126.2 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي CLG إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر CLG بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن CLG

معلومات سعر CLG

الوثيقة البيضاء لـ CLG

الموقع الرسمي لـ CLG

اقتصاد توكن CLG

توقعات سعر CLG

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Cronos Legends

سعر Cronos Legends (CLG)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 CLG إلى USD:

$126.2
$126.2$126.2
+1.20%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Cronos Legends (CLG) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:12:29 (UTC+8)

معلومات سعر Cronos Legends (CLG) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 123.56
$ 123.56$ 123.56
24 ساعة منخفض
$ 136.73
$ 136.73$ 136.73
24 ساعة مرتفع

$ 123.56
$ 123.56$ 123.56

$ 136.73
$ 136.73$ 136.73

$ 474.6
$ 474.6$ 474.6

$ 52.75
$ 52.75$ 52.75

+0.25%

+1.23%

+71.40%

+71.40%

سعر Cronos Legends (CLG) في الوقت الحقيقي هو $126.2. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول CLG بين أدنى سعر $ 123.56 وأعلى سعر $ 136.73، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـCLG على الإطلاق هو $ 474.6، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 52.75.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير CLG +0.25% على مدار الساعة الماضية، +1.23% على مدار 24 ساعة، و +71.40% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Cronos Legends (CLG)

$ 41.42K
$ 41.42K$ 41.42K

--
----

$ 60.32K
$ 60.32K$ 60.32K

328.18
328.18 328.18

477.9525
477.9525 477.9525

القيمة السوقية الحالية لـ Cronos Legends هي $ 41.42K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CLG يبلغ 328.18، مع إجمالي عرض 477.9525. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 60.32K.

سجل سعر Cronos Legends (CLG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Cronos Legends مقابل USD هو $ +1.53 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Cronos Legends مقابل USD هو $ +10.1456597000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Cronos Legends مقابل USD هو $ -89.0116868800 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Cronos Legends مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +1.53+1.23%
30 يوم$ +10.1456597000+8.04%
60 يوم$ -89.0116868800-70.53%
90 يوم$ 0--

ما هو Cronos Legends ( CLG )

Cronos Legends ($CLG) is a community-driven Web3 project on the Cronos chain, combining storytelling, NFTs, and interactive gameplay. At the heart of the Cronos Legends ecosystem lies $CLG, the native token that powers all core features — from accessing exclusive NFT collections to earning rewards in competitive battlegrounds.

Cronos Legends centers around three main factions — the Cronos Guardians, the Chaos Horde, and the mystical Trinari — each with its own lore, characters, and collectible NFT sets. $CLG is the lifeblood of this world, enabling players to engage, stake, and shape the evolving narrative through community decisions.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Cronos Legends (CLG)

مستند تقني
الموقع الرسمي

توقعات سعر Cronos Legends (USD)

كم ستكون قيمة Cronos Legends (CLG) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Cronos Legends (CLG) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Cronos Legends.

تحقق الآن من توقعات سعر Cronos Legends!

عملة CLG إلى العملات المحلية

توكنوميكس Cronos Legends (CLG)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Cronos Legends (CLG) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس CLG والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Cronos Legends (CLG)

كم يساوي Cronos Legends (CLG) اليوم؟
سعر CLG المباشر في USD هو USD 126.2، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر CLG إلى USD الحالي؟
سعر CLG إلى USD الحالي هو $ 126.2. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Cronos Legends ؟
القيمة السوقية لعملة CLG هي $ 41.42K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن CLG؟
العرض المتداول لتوكن CLG هو 328.18 USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ CLG؟
حقق CLG سعرًا قياسيًا قدره 474.6 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ CLG؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 52.75 CLG.
ما هو حجم تداول CLG؟
حجم تداول CLG المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع CLG هذا العام؟
قد يرتفع CLG هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر CLG لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:12:29 (UTC+8)

تحديثات Cronos Legends (CLG) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,000.38
$113,000.38$113,000.38

-1.43%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$3,999.31
$3,999.31$3,999.31

-2.38%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04242
$0.04242$0.04242

-8.65%

شعار Solana

Solana

SOL

$197.65
$197.65$197.65

-0.62%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.1700
$3.1700$3.1700

-17.82%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$3,999.31
$3,999.31$3,999.31

-2.38%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,000.38
$113,000.38$113,000.38

-1.43%

شعار Solana

Solana

SOL

$197.65
$197.65$197.65

-0.62%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6431
$2.6431$2.6431

+0.26%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19492
$0.19492$0.19492

-2.42%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

شعار BitcoinOS

BitcoinOS

BOS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Yellow Umbrella

Yellow Umbrella

YU

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.14200
$0.14200$0.14200

+7,000.00%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00003224
$0.00003224$0.00003224

+396.00%

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.103
$2.103$2.103

+180.40%

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000191
$0.0000000191$0.0000000191

+122.09%

شعار Deepswap Protocol

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000369
$0.000000000000000000000369$0.000000000000000000000369

+117.05%