استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع Cronos Legends نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 125.74 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد Cronos Legends نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 132.027 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر CLG هو $ 138.6283 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر CLG هو $ 145.5597 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف CLG في عام 2029 هو $ 152.8377 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف CLG في عام 2030 هو $ 160.4796 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Cronos Legends نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 261.4044.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر Cronos Legends نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 425.8002.