معلومات سعر CreatorDAO (CREATOR) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00658925 $ 0.00658925 $ 0.00658925 24 ساعة منخفض $ 0.0073495 $ 0.0073495 $ 0.0073495 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00658925$ 0.00658925 $ 0.00658925 24 ساعة مرتفع $ 0.0073495$ 0.0073495 $ 0.0073495 عالية طوال الوقت $ 0.02225446$ 0.02225446 $ 0.02225446 أدنى سعر $ 0.00269697$ 0.00269697 $ 0.00269697 تغير السعر (1 ساعة) -2.50% تغير السعر (1يوم) -11.11% تغير السعر (7 أيام) -2.21% تغير السعر (7 أيام) -2.21%

سعر CreatorDAO (CREATOR) في الوقت الحقيقي هو $0.00650646. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول CREATOR بين أدنى سعر $ 0.00658925 وأعلى سعر $ 0.0073495، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـCREATOR على الإطلاق هو $ 0.02225446، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00269697.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير CREATOR -2.50% على مدار الساعة الماضية، -11.11% على مدار 24 ساعة، و -2.21% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق CreatorDAO (CREATOR)

القيمة السوقية $ 1.55M$ 1.55M $ 1.55M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 6.51M$ 6.51M $ 6.51M إمداد دورة التداول 237.90M 237.90M 237.90M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ CreatorDAO هي $ 1.55M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CREATOR يبلغ 237.90M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 6.51M.