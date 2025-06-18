سعر CorionPlatform (CORXS)
سعر CorionPlatform (CORXS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 23.00K. يتم تحديث سعر CORXS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CorionPlatform الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر CorionPlatform خلال اليوم هو -2.57%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.76M
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خلال اليوم، كان سعر CorionPlatform مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CorionPlatform مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CorionPlatform مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CorionPlatform مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.57%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر CorionPlatform: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.52%
-2.57%
-16.10%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
CORXS is a meme token championing DeFi’s core values: fair launch, equal access, and decentralization. It is an experimental token designed to promote the original spirit of DeFi — fair launch, equal opportunity for all, and a truly decentralized environment. It serves as a playful yet principled initiative within the Solana ecosystem, with no VC backing, no pre-mine, and a 100% community-driven approach. CORXS aims to engage users not only through humor but also by encouraging participation in a transparent, inclusive, and censorship-resistant financial system.
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