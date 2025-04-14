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سعر Colony (CLNY) المباشر لليوم هو USD 0.199248 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CLNY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Colony الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Colony خلال اليوم هو -25.58% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Colony (CLNY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Colony مقابل USD هو $ -0.0684934233776262 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Colony مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Colony مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Colony مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0684934233776262 -25.58% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Colony (CLNY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Colony: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.196259$ 0.196259 $ 0.196259 24 ساعة مرتفع $ 0.267742$ 0.267742 $ 0.267742 عالية طوال الوقت $ 0.483185$ 0.483185 $ 0.483185 تغير السعر (1 ساعة) -0.14% تغير السعر (1يوم) -25.58% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Colony (CLNY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: