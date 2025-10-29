معلومات سعر CoinPouch (POUCH) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.50% تغير السعر (1يوم) +2.67% تغير السعر (7 أيام) -18.31% تغير السعر (7 أيام) -18.31%

سعر CoinPouch (POUCH) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول POUCH بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـPOUCH على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير POUCH +0.50% على مدار الساعة الماضية، +2.67% على مدار 24 ساعة، و -18.31% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق CoinPouch (POUCH)

القيمة السوقية $ 68.98K$ 68.98K $ 68.98K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 68.98K$ 68.98K $ 68.98K إمداد دورة التداول 999.99M 999.99M 999.99M إجمالي العرض 999,994,690.0 999,994,690.0 999,994,690.0

القيمة السوقية الحالية لـ CoinPouch هي $ 68.98K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ POUCH يبلغ 999.99M، مع إجمالي عرض 999994690.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 68.98K.