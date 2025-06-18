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سعر Codec Flow (CODEC) المباشر لليوم هو USD 0.00181177 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.82M . يتم تحديث سعر CODEC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Codec Flow الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Codec Flow خلال اليوم هو -19.26% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.91M

أداء سعر Codec Flow (CODEC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Codec Flow مقابل USD هو $ -0.000432387306177215 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Codec Flow مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Codec Flow مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Codec Flow مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000432387306177215 -19.26% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Codec Flow (CODEC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Codec Flow: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00162483$ 0.00162483 $ 0.00162483 24 ساعة مرتفع $ 0.00224591$ 0.00224591 $ 0.00224591 عالية طوال الوقت $ 0.00350682$ 0.00350682 $ 0.00350682 تغير السعر (1 ساعة) +3.46% تغير السعر (1يوم) -19.26% تغير السعر (7 أيام) -10.26%

معلومات سوق Codec Flow (CODEC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: