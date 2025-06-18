سعر Codec Flow (CODEC)
سعر Codec Flow (CODEC) المباشر لليوم هو USD 0.00181177. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.82M. يتم تحديث سعر CODEC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Codec Flow الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Codec Flow خلال اليوم هو -19.26%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.91M
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خلال اليوم، كان سعر Codec Flow مقابل USD هو $ -0.000432387306177215 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Codec Flow مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Codec Flow مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Codec Flow مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000432387306177215
|-19.26%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Codec Flow: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+3.46%
-19.26%
-10.26%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
CodecFlow is an on-demand cloud desktop platform for AI agents, powered by MCP and TEE. It lets agents run tasks like automating legacy apps, trading, or managing online stores with full OS-level access. Developers can launch Windows, macOS, or Linux machines instantly via API. It supports secure data sharing, works with any AI model, and offers clean SDKs and a robust API for full control. CodecFlow also ensures safe execution through secure, isolated environments, making it ideal for complex and sensitive workflows.
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