توكنوميكس Codec Flow (CODEC) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Codec Flow (CODEC)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Codec Flow (CODEC) CodecFlow is an on-demand cloud desktop platform for AI agents, powered by MCP and TEE. It lets agents run tasks like automating legacy apps, trading, or managing online stores with full OS-level access. Developers can launch Windows, macOS, or Linux machines instantly via API. It supports secure data sharing, works with any AI model, and offers clean SDKs and a robust API for full control. CodecFlow also ensures safe execution through secure, isolated environments, making it ideal for complex and sensitive workflows. الموقع الرسمي: https://codecflow.ai/ الوثيقة البيضاء: https://docs.codecflow.ai/ اشتر CODEC الآن!

توكنوميكس Codec Flow (CODEC) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Codec Flow (CODEC)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 11.95M $ 11.95M $ 11.95M إجمالي العرض: $ 999.90M $ 999.90M $ 999.90M العرض المتداول: $ 999.90M $ 999.90M $ 999.90M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 11.95M $ 11.95M $ 11.95M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.01852202 $ 0.01852202 $ 0.01852202 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00136243 $ 0.00136243 $ 0.00136243 السعر الحالي: $ 0.01195603 $ 0.01195603 $ 0.01195603 معرفة المزيد عن سعر Codec Flow (CODEC)

توكنوميكس Codec Flow (CODEC): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Codec Flow (CODEC) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CODEC التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CODEC التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CODEC، استكشف السعر المباشر لتوكن CODEC!

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