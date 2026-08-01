سعر Clawed Code اليوم

السعر المباشر لمشروع Clawed Code (CLAWED) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CLAWED الحالي إلى USD هو $ 0 لكل CLAWED.

يحتل Clawed Code حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 11,265.42، مع عرض متداول قدره 859.26M CLAWED. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CLAWED بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك CLAWED بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-2.41% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Clawed Code (CLAWED)

القيمة السوقية $ 11.27K$ 11.27K $ 11.27K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 13.10K$ 13.10K $ 13.10K إمداد دورة التداول 859.26M 859.26M 859.26M إجمالي العرض 999,260,564.342457 999,260,564.342457 999,260,564.342457

القيمة السوقية الحالية لـ Clawed Code هي $ 11.27K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CLAWED يبلغ 859.26M، مع إجمالي عرض 999260564.342457. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 13.10K.