شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلةSNDKمدخراتمركز الأحداثمركز المكافآت
المزيد
كرنفال TradFi مع 1,000,000$
التسجيل
سعر Claw16z المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ CLAW16Z هي 19,015.44 USD. تابع تحديثات أسعار CLAW16Z إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Claw16z المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ CLAW16Z هي 19,015.44 USD. تابع تحديثات أسعار CLAW16Z إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن CLAW16Z

معلومات سعر CLAW16Z

ما هو CLAW16Z

الموقع الرسمي لـ CLAW16Z

اقتصاد توكن CLAW16Z

توقعات سعر CLAW16Z

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Claw16z

سعر Claw16z (CLAW16Z)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 CLAW16Z إلى USD:

$0.000000190154
$0.000000190154$0.000000190154
+0.60%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Claw16z (CLAW16Z) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 03:18:52 (UTC+8)

سعر Claw16z اليوم

السعر المباشر لمشروع Claw16z (CLAW16Z) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CLAW16Z الحالي إلى USD هو $ 0 لكل CLAW16Z.

يحتل Claw16z حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 19,015.44، مع عرض متداول قدره 100.00B CLAW16Z. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CLAW16Z بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك CLAW16Z بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+0.84% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Claw16z (CLAW16Z)

$ 19.02K
$ 19.02K$ 19.02K

--
----

$ 19.02K
$ 19.02K$ 19.02K

100.00B
100.00B 100.00B

99,999,999,999.99998
99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

القيمة السوقية الحالية لـ Claw16z هي $ 19.02K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CLAW16Z يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 99999999999.99998. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 19.02K.

سجل سعر Claw16z بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
24 ساعة منخفض
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
24 ساعة مرتفع

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+0.84%

+0.84%

سجل سعر Claw16z (CLAW16Z) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Claw16z مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Claw16z مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Claw16z مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Claw16z مقابل USD هو -- .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0--
30 يوم$ 0+17.26%
60 يوم$ 0-9.26%
90 يوم----

توقعات أسعار Claw16z

Claw16z (CLAW16Z) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف CLAW16Z في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرClaw16z (CLAW16Z) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Claw16z نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Claw16z الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار CLAW16Z للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Claw16z.

MEXC هي منصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها المنصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Claw16z (CLAW16Z)

الموقع الرسمي

الفئة :

AI AgentsArtificial Intelligence (AI)Base Ecosystem

نبذة عن Claw16z

ما هو سعر التداول الحالي لـ Claw16z؟

يبلغ سعر Claw16z (CLAW16Z) حاليًا $ USD، مما يعكس تحركًا في السعر بنسبة --% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يمثل هذا السعر أحدث معدل سوقي مجمّع عبر البورصات الرئيسية ويتم تحديثه باستمرار بناءً على نشاط السوق المباشر.

ما العوامل التي تؤثر في تحرك سعر Claw16z اليوم؟

إن التحرك الأخير في السعر خلال الـ 24 ساعة الماضية يتشكل من مزيج من معنويات السوق وتقلبات السيولة وأداء شامل ضمن قطاع Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,AI Agents,Moltbook and Openclaw-Themed. كما قد تسهم التوجهات الاقتصادية الأوسع والنشاط على السلسلة -- في التقلبات قصيرة الأجل.

ما مدى قوة الاهتمام التجاري بـ CLAW16Z؟

لقد حقق المستثمرون حجم تداول بلغ $-- خلال 24 ساعة، مما يشير إلى مشاركة فعالة. وعادةً ما يدل ارتفاع الحجم على زيادة الثقة واكتشاف أفضل للسعر.

ما هو موقع Claw16z في سوق العملات المشفرة العالمي؟

يحمل حاليًا المرتبة #8939 في السوق برأسمال سوقي يبلغ $19015.44، مما يجعله من بين الأصول الأكثر رسوخًا ضمن قطاعه.

ماذا يخبرنا المعروض المتداول عن CLAW16Z؟

مع وجود 99999999999.99998 من الرموز المميزة في التداول، يلعب مستوى المعروض دورًا رئيسيًا في تحديد الندرة والتضخم على المدى الطويل وتقييم السوق.

كيف يقارن سعر اليوم بأداء Claw16z الأخير؟

إن نطاق السعر بين $0.0 و$0.0 خلال الـ 24 ساعة الماضية يبرز تذبذب السعر خلال اليوم ويساعد المتداولين على تقييم فرص السعر على المدى القصير.

كيف يقارن Claw16z بالأصول المماثلة؟

في مواجهة رموز Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,AI Agents,Moltbook and Openclaw-Themed الأخرى، لا يزال CLAW16Z يُظهر أداءً تنافسيًا، مدعومًا بحجم ثابت واهتمام مستمر من قبل المشاركين من القطاعين الخاص والمؤسساتي.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Claw16z

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 03:18:52 (UTC+8)

تحديثات Claw16z (CLAW16Z) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن Claw16z

المزيد من العملات المشفرة لاستكشافها

أفضل العملات المشفرة مع بيانات السوق المتوفرة على MEXC

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

SwarmBase

SwarmBase

SWARM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Optiview

Optiview

OV

$0.2678
$0.2678$0.2678

+792.66%

Basecat

Basecat

BASECAT

$0.01296
$0.01296$0.01296

+224.00%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.032896
$0.032896$0.032896

-6.99%

KiiChain

KiiChain

KII

$0.06695
$0.06695$0.06695

-2.97%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

Optiview

Optiview

OV

$0.2678
$0.2678$0.2678

+792.66%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0.0003920
$0.0003920$0.0003920

+170.34%

xPayLink

xPayLink

XPLK

$0.01840
$0.01840$0.01840

+155.55%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

$0.0002873
$0.0002873$0.0002873

+36.16%

The Black Bull

The Black Bull

ANSEM

$0.31541
$0.31541$0.31541

+20.20%

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

Hawkish Feds ضد ETF المتصاعد

Hawkish Feds ضد ETF المتصاعدHawkish Feds ضد ETF المتصاعد

تدفقات ETF بقيمة 172M$ قبل NFP: إشارة أم فخ؟