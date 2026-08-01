سعر Chog اليوم

السعر المباشر لمشروع Chog (CHOG) اليوم هو $ 0.00144871، مع تغير بنسبة 16.91% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CHOG الحالي إلى USD هو $ 0.00144871 لكل CHOG.

يحتل Chog حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,448,683، مع عرض متداول قدره 1.00B CHOG. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CHOG بين $ 0.00129769 (أدنى) و$ 0.00178207 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00549657، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك CHOG بمقدار +1.78% خلال الساعة الماضية و+39.22% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 43.27K.

معلومات سوق Chog (CHOG)

القيمة السوقية $ 1.45M$ 1.45M $ 1.45M الحجم (24 ساعة) $ 43.27K$ 43.27K $ 43.27K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.45M$ 1.45M $ 1.45M إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Chog هي $ 1.45M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 43.27K. العرض المتداول لـ CHOG يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.45M.