سعر Chadette (CHADETTE)
سعر Chadette (CHADETTE) المباشر لليوم هو USD 0.00151974. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.51M. يتم تحديث سعر CHADETTE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Chadette الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 39.07K
- تغيير سعر Chadette خلال اليوم هو -15.16%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 991.80M
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خلال اليوم، كان سعر Chadette مقابل USD هو $ -0.000271576746572998 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Chadette مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Chadette مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Chadette مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000271576746572998
|-15.16%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Chadette: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.36%
-15.16%
+33.37%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Chadette is a meme coin built on the Solana blockchain, designed to embody the spirit of the crypto community. Inspired by the “Chad” archetype, Chadette represents strong-handed holders and an expanding ecosystem driven by community engagement. The project focuses on decentralized trading, social-driven growth, and long-term community participation. With ongoing developments, Chadette aims to integrate with various platforms and expand its utility while maintaining its core identity as a fun and engaging digital asset.
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