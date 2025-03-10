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سعر Chadette (CHADETTE) المباشر لليوم هو USD 0.00151974 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.51M . يتم تحديث سعر CHADETTE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Chadette الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 39.07K - تغيير سعر Chadette خلال اليوم هو -15.16% - لديه عرض متداول بقيمة USD 991.80M

أداء سعر Chadette (CHADETTE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Chadette مقابل USD هو $ -0.000271576746572998 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Chadette مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Chadette مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Chadette مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000271576746572998 -15.16% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Chadette (CHADETTE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Chadette: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00122409$ 0.00122409 $ 0.00122409 24 ساعة مرتفع $ 0.00179131$ 0.00179131 $ 0.00179131 عالية طوال الوقت $ 0.00222413$ 0.00222413 $ 0.00222413 تغير السعر (1 ساعة) -0.36% تغير السعر (1يوم) -15.16% تغير السعر (7 أيام) +33.37%

معلومات سوق Chadette (CHADETTE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: