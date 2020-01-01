توكنوميكس Chadette (CHADETTE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Chadette (CHADETTE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Chadette (CHADETTE) Chadette is a meme coin built on the Solana blockchain, designed to embody the spirit of the crypto community. Inspired by the “Chad” archetype, Chadette represents strong-handed holders and an expanding ecosystem driven by community engagement. The project focuses on decentralized trading, social-driven growth, and long-term community participation. With ongoing developments, Chadette aims to integrate with various platforms and expand its utility while maintaining its core identity as a fun and engaging digital asset. الموقع الرسمي: https://www.chadette.xyz/ اشتر CHADETTE الآن!

توكنوميكس Chadette (CHADETTE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Chadette (CHADETTE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 3.31M $ 3.31M $ 3.31M إجمالي العرض: $ 991.79M $ 991.79M $ 991.79M العرض المتداول: $ 991.79M $ 991.79M $ 991.79M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 3.31M $ 3.31M $ 3.31M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00711748 $ 0.00711748 $ 0.00711748 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.0033392 $ 0.0033392 $ 0.0033392 معرفة المزيد عن سعر Chadette (CHADETTE)

توكنوميكس Chadette (CHADETTE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Chadette (CHADETTE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CHADETTE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CHADETTE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CHADETTE، استكشف السعر المباشر لتوكن CHADETTE!

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