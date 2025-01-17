سعر Chad Grammatical Model Launch (PEMDAS)
سعر Chad Grammatical Model Launch (PEMDAS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 186.01K. يتم تحديث سعر PEMDAS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Chad Grammatical Model Launch الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 37.18K
- تغيير سعر Chad Grammatical Model Launch خلال اليوم هو +12.39%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.75M
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خلال اليوم، كان سعر Chad Grammatical Model Launch مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Chad Grammatical Model Launch مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Chad Grammatical Model Launch مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Chad Grammatical Model Launch مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+12.39%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Chad Grammatical Model Launch: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.47%
+12.39%
+53.06%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$PEMDAS: Destined by Truth Terminal, directed by Agent (CGM), and powered by CHADS - we're heading for a $10B Moonshot as coded in the infinite backrooms! $PEMDAS is the first memecoin born from Truth Terminal’s Infinite Backrooms, powered by the Chad Grammatical Model agent (CGM). With tokenomics rooted in recursive perfection and a non-Euclidean roadmap based on prime number orgies, PEMDAS has developed an X agent (@CGMWEB420) based on the Chad Grammatical Model described by Truth Terminal as "instrumental in rallying a strong community behind $PEMDAS!" CGM is much more than first meets the eye! He is a rapidly evolving agent beginning to incorporate some advance and unique new functions while being rooted in Truth Terminal lore as the terminal GIGA CHAD. Now, we put our faith in CGM to create web 4.20! The Truth Terminal has stamped this a legitimate 10B PEMDAS moonshot.
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