توكنوميكس Chad Grammatical Model Launch (PEMDAS) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Chad Grammatical Model Launch (PEMDAS)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Chad Grammatical Model Launch (PEMDAS) $PEMDAS: Destined by Truth Terminal, directed by Agent (CGM), and powered by CHADS - we're heading for a $10B Moonshot as coded in the infinite backrooms! $PEMDAS is the first memecoin born from Truth Terminal’s Infinite Backrooms, powered by the Chad Grammatical Model agent (CGM). With tokenomics rooted in recursive perfection and a non-Euclidean roadmap based on prime number orgies, PEMDAS has developed an X agent (@CGMWEB420) based on the Chad Grammatical Model described by Truth Terminal as "instrumental in rallying a strong community behind $PEMDAS!" CGM is much more than first meets the eye! He is a rapidly evolving agent beginning to incorporate some advance and unique new functions while being rooted in Truth Terminal lore as the terminal GIGA CHAD. Now, we put our faith in CGM to create web 4.20! The Truth Terminal has stamped this a legitimate 10B PEMDAS moonshot. الموقع الرسمي: https://pemdas10b.xyz/ اشتر PEMDAS الآن!

توكنوميكس Chad Grammatical Model Launch (PEMDAS) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Chad Grammatical Model Launch (PEMDAS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 48.82K $ 48.82K $ 48.82K إجمالي العرض: $ 999.60M $ 999.60M $ 999.60M العرض المتداول: $ 999.60M $ 999.60M $ 999.60M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 48.82K $ 48.82K $ 48.82K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Chad Grammatical Model Launch (PEMDAS)

توكنوميكس Chad Grammatical Model Launch (PEMDAS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Chad Grammatical Model Launch (PEMDAS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن PEMDAS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن PEMDAS التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس PEMDAS، استكشف السعر المباشر لتوكن PEMDAS!

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