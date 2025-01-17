سعر Capybara Token (CAPY)
سعر Capybara Token (CAPY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CAPY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Capybara Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.08K
- تغيير سعر Capybara Token خلال اليوم هو -5.03%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Capybara Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Capybara Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Capybara Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Capybara Token مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-5.03%
|30 يوم
|$ 0
|-33.47%
|60 يوم
|$ 0
|-36.58%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Capybara Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.68%
-5.03%
-10.09%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Capybara1995 was established by a select members of what remained of the $SENDOR Telegram community after the developers rugged the project. We wanted to make every victim whole. So we airdropped a gift to those that stayed until the end. $CAPY is network spirituality. CAPY is a digital wellness platform that is based on value and a paradigm shift. It aims to be the alternative economy and represents techno-optimism. $CAPY is based on value. $CAPY represents a paradigm shift. $CAPY aims to be the alternative economy. $CAPY is a representation of techno-optimism. $CAPY can be found on Twitter, Telegram, and Etherscan. $CAPY is a platform for permanent innovation and currently has a temporary microsite. Welcome to the Spiritual Economy.
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