سعر Camino Network اليوم

السعر المباشر لمشروع Camino Network (CAM) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CAM الحالي إلى USD هو $ 0 لكل CAM.

يحتل Camino Network حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 34,018، مع عرض متداول قدره 419.22M CAM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CAM بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.194671، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك CAM بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Camino Network (CAM)

القيمة السوقية $ 34.02K$ 34.02K $ 34.02K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 74.45K$ 74.45K $ 74.45K إمداد دورة التداول 419.22M 419.22M 419.22M إجمالي العرض 917,499,340.5467205 917,499,340.5467205 917,499,340.5467205

القيمة السوقية الحالية لـ Camino Network هي $ 34.02K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CAM يبلغ 419.22M، مع إجمالي عرض 917499340.5467205. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 74.45K.