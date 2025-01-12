سعر Calum (CALUM)
سعر Calum (CALUM) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 83.58K. يتم تحديث سعر CALUM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Calum الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.62K
- تغيير سعر Calum خلال اليوم هو -9.91%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.84M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CALUM مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CALUM.
خلال اليوم، كان سعر Calum مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Calum مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Calum مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Calum مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-9.91%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Calum: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.04%
-9.91%
-44.98%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Calum is a curious and imaginative young boy who turns to the vast wonders of the universe as a way to navigate his own struggles with mental health. With a heart full of questions and a mind captivated by stars, planets, and galaxies, Calum finds solace in exploring the mysteries of space, both real and imagined. Each discovery—whether about black holes or constellations—mirrors his inner quest to understand himself and his emotions. Through his cosmic adventures, Calum learns that the universe, like his own mind, is vast, sometimes chaotic, but endlessly beautiful. His story is one of hope, resilience, and the belief that even in the darkest voids, there’s always a light to guide you home.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 CALUM إلى AUD
A$--
|1 CALUM إلى GBP
￡--
|1 CALUM إلى EUR
€--
|1 CALUM إلى USD
$--
|1 CALUM إلى MYR
RM--
|1 CALUM إلى TRY
₺--
|1 CALUM إلى JPY
¥--
|1 CALUM إلى RUB
₽--
|1 CALUM إلى INR
₹--
|1 CALUM إلى IDR
Rp--
|1 CALUM إلى PHP
₱--
|1 CALUM إلى EGP
￡E.--
|1 CALUM إلى BRL
R$--
|1 CALUM إلى CAD
C$--
|1 CALUM إلى BDT
৳--
|1 CALUM إلى NGN
₦--
|1 CALUM إلى UAH
₴--
|1 CALUM إلى VES
Bs--
|1 CALUM إلى PKR
Rs--
|1 CALUM إلى KZT
₸--
|1 CALUM إلى THB
฿--
|1 CALUM إلى TWD
NT$--
|1 CALUM إلى CHF
Fr--
|1 CALUM إلى HKD
HK$--
|1 CALUM إلى MAD
.د.م--