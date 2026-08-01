سعر BubbleFlap اليوم

السعر المباشر لمشروع BubbleFlap (BFLAP) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.82% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BFLAP الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BFLAP.

يحتل BubbleFlap حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 12,977.23، مع عرض متداول قدره 904.83M BFLAP. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BFLAP بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BFLAP بمقدار +0.11% خلال الساعة الماضية و+1.26% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق BubbleFlap (BFLAP)

القيمة السوقية $ 12.98K$ 12.98K $ 12.98K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 12.98K$ 12.98K $ 12.98K إمداد دورة التداول 904.83M 904.83M 904.83M إجمالي العرض 904,826,526.4124035 904,826,526.4124035 904,826,526.4124035

القيمة السوقية الحالية لـ BubbleFlap هي $ 12.98K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BFLAP يبلغ 904.83M، مع إجمالي عرض 904826526.4124035. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 12.98K.