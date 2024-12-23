سعر Borpa (BORPA)
سعر Borpa (BORPA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 115.74K. يتم تحديث سعر BORPA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Borpa الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 348.65
- تغيير سعر Borpa خلال اليوم هو -2.82%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M
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خلال اليوم، كان سعر Borpa مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Borpa مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Borpa مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Borpa مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.82%
|30 يوم
|$ 0
|-41.63%
|60 يوم
|$ 0
|-62.65%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Borpa: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.04%
-2.82%
-31.17%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Borpa. Just Borpa. Borpa was born from a profound desire to honor the web3 industry, reflecting the countless hours I’ve poured into it. My idealistic dream was to merge the richness of the crypto culture with the viral potential of DeFi concepts. What’s the utility about? The utility is culture. Back To The Basics Borpa was built under the promises of being “The Next Generation Memecoin”. A truly beautiful thing that could only happen with truly beautiful partners. These episodes have made me realize how disconnected I was from the reality of the industry I was building in. The core concept of a memecoin is simple and viral, designed to be easily accessible. This experience has been a true ego death, and it’s time to embrace what truly makes a memecoin visible: its community.
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