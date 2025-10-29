معلومات سعر BOOPI (BOOPI) في (USD)

سعر BOOPI (BOOPI) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BOOPI بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBOOPI على الإطلاق هو $ 0.0011365، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BOOPI +0.01% على مدار الساعة الماضية، -3.46% على مدار 24 ساعة، و -9.44% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق BOOPI (BOOPI)

القيمة السوقية الحالية لـ BOOPI هي $ 31.72K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BOOPI يبلغ 948.03M، مع إجمالي عرض 954937221.1431489. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 31.95K.