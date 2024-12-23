سعر Bonsai Token (BONSAI)
سعر Bonsai Token (BONSAI) المباشر لليوم هو USD 0.01433487. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.83M. يتم تحديث سعر BONSAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bonsai Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 108.38K
- تغيير سعر Bonsai Token خلال اليوم هو -5.68%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 336.54M
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خلال اليوم، كان سعر Bonsai Token مقابل USD هو $ -0.0008643688832319 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bonsai Token مقابل USD هو $ +0.0252170417 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bonsai Token مقابل USD هو $ +0.0320063945 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bonsai Token مقابل USD هو $ +0.008955263190913355 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0008643688832319
|-5.68%
|30 يوم
|$ +0.0252170417
|+175.91%
|60 يوم
|$ +0.0320063945
|+223.28%
|90 يوم
|$ +0.008955263190913355
|+166.47%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bonsai Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.29%
-5.68%
+28.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Bonsai is a cross-chain social token empowering creators across Lens, zkSync, and Base. The token was airdropped to power users of Lens Protocol, and has since become the de-facto currency across the ecosystem. Bonsai is being used as a monetization currency, a tipping currency, and to incentivize mints on leading NFT platforms. It is also an experimental ERC20/ERC721 hybrid, with 100k tokens granting the holder 1 Bonsai NFT.
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