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سعر Bonsai Token (BONSAI) المباشر لليوم هو USD 0.01433487 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.83M . يتم تحديث سعر BONSAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bonsai Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 108.38K - تغيير سعر Bonsai Token خلال اليوم هو -5.68% - لديه عرض متداول بقيمة USD 336.54M

أداء سعر Bonsai Token (BONSAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bonsai Token مقابل USD هو $ -0.0008643688832319 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bonsai Token مقابل USD هو $ +0.0252170417 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bonsai Token مقابل USD هو $ +0.0320063945 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bonsai Token مقابل USD هو $ +0.008955263190913355 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0008643688832319 -5.68% 30 يوم $ +0.0252170417 +175.91% 60 يوم $ +0.0320063945 +223.28% 90 يوم $ +0.008955263190913355 +166.47%

تحليل سعر Bonsai Token (BONSAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bonsai Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01424698$ 0.01424698 $ 0.01424698 24 ساعة مرتفع $ 0.01558216$ 0.01558216 $ 0.01558216 عالية طوال الوقت $ 0.138541$ 0.138541 $ 0.138541 تغير السعر (1 ساعة) -1.29% تغير السعر (1يوم) -5.68% تغير السعر (7 أيام) +28.00%

معلومات سوق Bonsai Token (BONSAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: