سعر Bogged Finance (BOG)
سعر Bogged Finance (BOG) المباشر لليوم هو USD 0.01906996. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 265.90K. يتم تحديث سعر BOG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bogged Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 110.68
- تغيير سعر Bogged Finance خلال اليوم هو -0.67%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 13.93M
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خلال اليوم، كان سعر Bogged Finance مقابل USD هو $ -0.00012868888674778 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bogged Finance مقابل USD هو $ -0.0003445884 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bogged Finance مقابل USD هو $ +0.0002416449 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bogged Finance مقابل USD هو $ -0.000821114413960087 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00012868888674778
|-0.67%
|30 يوم
|$ -0.0003445884
|-1.80%
|60 يوم
|$ +0.0002416449
|+1.27%
|90 يوم
|$ -0.000821114413960087
|-4.12%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bogged Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.68%
-0.67%
-10.19%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Bogged Finance: Limit Orders, Stop Losses, Sniper, Swaps and more all powered by $BOG. BogTools is a suite of tools that for DeFi. The projects cornerstone, bogged.finance; aims to bring in Centralized Exchange (CEX) features for DeFi users. With Limit Orders, Snipers, Stop Losses, Smarter DEX features and more, $BOG is the home of traders on DeFi.
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