احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر BOG مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر BOG.

سعر Bogged Finance (BOG) المباشر لليوم هو USD 0.01906996 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 265.90K . يتم تحديث سعر BOG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bogged Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 110.68 - تغيير سعر Bogged Finance خلال اليوم هو -0.67% - لديه عرض متداول بقيمة USD 13.93M

أداء سعر Bogged Finance (BOG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bogged Finance مقابل USD هو $ -0.00012868888674778 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bogged Finance مقابل USD هو $ -0.0003445884 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bogged Finance مقابل USD هو $ +0.0002416449 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bogged Finance مقابل USD هو $ -0.000821114413960087 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00012868888674778 -0.67% 30 يوم $ -0.0003445884 -1.80% 60 يوم $ +0.0002416449 +1.27% 90 يوم $ -0.000821114413960087 -4.12%

تحليل سعر Bogged Finance (BOG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bogged Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01867731$ 0.01867731 $ 0.01867731 24 ساعة مرتفع $ 0.01951551$ 0.01951551 $ 0.01951551 عالية طوال الوقت $ 2.15$ 2.15 $ 2.15 تغير السعر (1 ساعة) +0.68% تغير السعر (1يوم) -0.67% تغير السعر (7 أيام) -10.19%

معلومات سوق Bogged Finance (BOG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: