توكنوميكس Bogged Finance (BOG) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Bogged Finance (BOG)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Bogged Finance (BOG) Bogged Finance: Limit Orders, Stop Losses, Sniper, Swaps and more all powered by $BOG. BogTools is a suite of tools that for DeFi. The projects cornerstone, bogged.finance; aims to bring in Centralized Exchange (CEX) features for DeFi users. With Limit Orders, Snipers, Stop Losses, Smarter DEX features and more, $BOG is the home of traders on DeFi. الموقع الرسمي: https://bogged.finance/ اشتر BOG الآن!

توكنوميكس Bogged Finance (BOG) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Bogged Finance (BOG)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 91.99K $ 91.99K $ 91.99K إجمالي العرض: $ 15.00M $ 15.00M $ 15.00M العرض المتداول: $ 13.88M $ 13.88M $ 13.88M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 99.43K $ 99.43K $ 99.43K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 2.15 $ 2.15 $ 2.15 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00440292 $ 0.00440292 $ 0.00440292 السعر الحالي: $ 0.00662859 $ 0.00662859 $ 0.00662859 معرفة المزيد عن سعر Bogged Finance (BOG)

توكنوميكس Bogged Finance (BOG): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Bogged Finance (BOG) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BOG التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BOG التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BOG، استكشف السعر المباشر لتوكن BOG!

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