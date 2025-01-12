سعر BlockCDN (BCDN)
سعر BlockCDN (BCDN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 48.75K. يتم تحديث سعر BCDN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BlockCDN الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 348.76
- تغيير سعر BlockCDN خلال اليوم هو -14.87%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 346.45M
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خلال اليوم، كان سعر BlockCDN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BlockCDN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BlockCDN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BlockCDN مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-14.87%
|30 يوم
|$ 0
|-30.47%
|60 يوم
|$ 0
|-40.75%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BlockCDN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.03%
-14.87%
-9.18%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BLOCKCDN is an intelligent CDN node deployment software based on open source Squid and combined with SDK and P2P technology. Based on the smart etereum system, BLOCKCDN not only allows unused broadband users to share idle network devices and upload traffic. The CDN system is distributed with smart etereum contracts that specify CDN mining, smart contract settlement and CDN trading market in one. Based on the smart etereum system, BLOCKCDN not only wants unused broadband users to share idle network devices and upload higher profit traffic without additional enhancements, but to provide cheaper, multi-node, and faster CDN services For websites that need to be accelerated.
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