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سعر BlockCDN (BCDN) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 48.75K . يتم تحديث سعر BCDN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BlockCDN الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 348.76 - تغيير سعر BlockCDN خلال اليوم هو -14.87% - لديه عرض متداول بقيمة USD 346.45M

أداء سعر BlockCDN (BCDN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BlockCDN مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BlockCDN مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BlockCDN مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BlockCDN مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -14.87% 30 يوم $ 0 -30.47% 60 يوم $ 0 -40.75% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر BlockCDN (BCDN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BlockCDN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.283911$ 0.283911 $ 0.283911 تغير السعر (1 ساعة) -0.03% تغير السعر (1يوم) -14.87% تغير السعر (7 أيام) -9.18%

معلومات سوق BlockCDN (BCDN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: