توكنوميكس BlockCDN (BCDN) اكتشف الرؤى الرئيسية حول BlockCDN (BCDN)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات BlockCDN (BCDN) BLOCKCDN is an intelligent CDN node deployment software based on open source Squid and combined with SDK and P2P technology. Based on the smart etereum system, BLOCKCDN not only allows unused broadband users to share idle network devices and upload traffic. The CDN system is distributed with smart etereum contracts that specify CDN mining, smart contract settlement and CDN trading market in one. Based on the smart etereum system, BLOCKCDN not only wants unused broadband users to share idle network devices and upload higher profit traffic without additional enhancements, but to provide cheaper, multi-node, and faster CDN services For websites that need to be accelerated. الموقع الرسمي: http://www.blockcdn.org/ الوثيقة البيضاء: http://www.blockcdn.org/pdf.jsp اشتر BCDN الآن!

توكنوميكس BlockCDN (BCDN) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار BlockCDN (BCDN)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 68.07K $ 68.07K $ 68.07K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 346.45M $ 346.45M $ 346.45M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 196.48K $ 196.48K $ 196.48K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.283911 $ 0.283911 $ 0.283911 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00019648 $ 0.00019648 $ 0.00019648 معرفة المزيد عن سعر BlockCDN (BCDN)

توكنوميكس BlockCDN (BCDN): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس BlockCDN (BCDN) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BCDN التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BCDN التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BCDN، استكشف السعر المباشر لتوكن BCDN!

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