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سعر BitSong (BTSG) المباشر لليوم هو USD 0.01128646 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.37M . يتم تحديث سعر BTSG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BitSong الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.07K - تغيير سعر BitSong خلال اليوم هو -1.27% - لديه عرض متداول بقيمة USD 120.49M

أداء سعر BitSong (BTSG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BitSong مقابل USD هو $ -0.00014624021084772 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BitSong مقابل USD هو $ -0.0043219704 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BitSong مقابل USD هو $ -0.0049696642 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BitSong مقابل USD هو $ -0.012943483873783764 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00014624021084772 -1.27% 30 يوم $ -0.0043219704 -38.29% 60 يوم $ -0.0049696642 -44.03% 90 يوم $ -0.012943483873783764 -53.41%

تحليل سعر BitSong (BTSG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BitSong: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01116535$ 0.01116535 $ 0.01116535 24 ساعة مرتفع $ 0.01183204$ 0.01183204 $ 0.01183204 عالية طوال الوقت $ 0.670388$ 0.670388 $ 0.670388 تغير السعر (1 ساعة) +0.78% تغير السعر (1يوم) -1.27% تغير السعر (7 أيام) -24.43%

معلومات سوق BitSong (BTSG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: