سعر BitSong (BTSG)
سعر BitSong (BTSG) المباشر لليوم هو USD 0.01128646. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.37M. يتم تحديث سعر BTSG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BitSong الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.07K
- تغيير سعر BitSong خلال اليوم هو -1.27%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 120.49M
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خلال اليوم، كان سعر BitSong مقابل USD هو $ -0.00014624021084772 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BitSong مقابل USD هو $ -0.0043219704 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BitSong مقابل USD هو $ -0.0049696642 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BitSong مقابل USD هو $ -0.012943483873783764 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00014624021084772
|-1.27%
|30 يوم
|$ -0.0043219704
|-38.29%
|60 يوم
|$ -0.0049696642
|-44.03%
|90 يوم
|$ -0.012943483873783764
|-53.41%
اكتشف أحدث تحليلات سعر BitSong: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.78%
-1.27%
-24.43%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BitSong is a distributed (open source) blockchain music ecosystem born in December 2017, to create a decentralized and trustless hub that interconnects the various market players. Our mission is to decentralize the music sector by simplifying the bureaucracy as much as possible in order to offer artists a meritocratic, transparent, fast and intermediary-free earning model and users a new way to listen to music and earn money. BitSong is not a streaming platform but a real decentralized ecosystem of services and an active community of artists, music providers and fans (listeners) that aims to become the only point of reference within the digital music market.
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