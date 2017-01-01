توكنوميكس BitSong (BTSG) اكتشف الرؤى الرئيسية حول BitSong (BTSG)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات BitSong (BTSG) BitSong is a distributed (open source) blockchain music ecosystem born in December 2017, to create a decentralized and trustless hub that interconnects the various market players. Our mission is to decentralize the music sector by simplifying the bureaucracy as much as possible in order to offer artists a meritocratic, transparent, fast and intermediary-free earning model and users a new way to listen to music and earn money. BitSong is not a streaming platform but a real decentralized ecosystem of services and an active community of artists, music providers and fans (listeners) that aims to become the only point of reference within the digital music market. الموقع الرسمي: https://bitsong.io/en الوثيقة البيضاء: https://bitsong.io/docs/whitepaper_en.pdf اشتر BTSG الآن!

توكنوميكس BitSong (BTSG) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار BitSong (BTSG)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 484.71K $ 484.71K $ 484.71K إجمالي العرض: $ 121.86M $ 121.86M $ 121.86M العرض المتداول: $ 120.49M $ 120.49M $ 120.49M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 490.23K $ 490.23K $ 490.23K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.670388 $ 0.670388 $ 0.670388 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 السعر الحالي: $ 0.00401578 $ 0.00401578 $ 0.00401578 معرفة المزيد عن سعر BitSong (BTSG)

توكنوميكس BitSong (BTSG): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس BitSong (BTSG) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BTSG التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BTSG التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BTSG، استكشف السعر المباشر لتوكن BTSG!

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