سعر Bitcointry Token (BTTY)
سعر Bitcointry Token (BTTY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 266.32K. يتم تحديث سعر BTTY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bitcointry Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 34.24K
- تغيير سعر Bitcointry Token خلال اليوم هو -0.31%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 378.76M
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خلال اليوم، كان سعر Bitcointry Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bitcointry Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bitcointry Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bitcointry Token مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.31%
|30 يوم
|$ 0
|+34.00%
|60 يوم
|$ 0
|-5.57%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bitcointry Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.11%
-0.31%
+33.04%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
This is a cryptocurrency exchange(Bitcointry.com) token. Users who buy and hold this token enjoy up to 50% discount on transaction fees. They can also earn by staking. In certain periods, tokens will be bought and burned with stock market earnings. Holders of the token will profit by increasing the token price. We created 1 billion tokens. And 500 million tokens were burned before the launch. We created 350 million units of liquid in Uniswap. And we locked the liquidity for 1 year. We also locked the 5% we reserved for the team for 6 months. We will liquidity our bitcointry.com exchange with 5% of the remaining 10%. We will carry out marketing activities with the remaining 5%.
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