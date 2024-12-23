احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر BTTY مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر BTTY.

سعر Bitcointry Token (BTTY) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 266.32K . يتم تحديث سعر BTTY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bitcointry Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 34.24K - تغيير سعر Bitcointry Token خلال اليوم هو -0.31% - لديه عرض متداول بقيمة USD 378.76M

أداء سعر Bitcointry Token (BTTY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bitcointry Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bitcointry Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bitcointry Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bitcointry Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.31% 30 يوم $ 0 +34.00% 60 يوم $ 0 -5.57% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Bitcointry Token (BTTY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bitcointry Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.0025112$ 0.0025112 $ 0.0025112 تغير السعر (1 ساعة) +1.11% تغير السعر (1يوم) -0.31% تغير السعر (7 أيام) +33.04%

معلومات سوق Bitcointry Token (BTTY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: