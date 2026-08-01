سعر BitcoinII اليوم

السعر المباشر لمشروع BitcoinII (BC2) اليوم هو $ 0.24148، مع تغير بنسبة 5.49% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BC2 الحالي إلى USD هو $ 0.24148 لكل BC2.

يحتل BitcoinII حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 597,191، مع عرض متداول قدره 2.47M BC2. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BC2 بين $ 0.234526 (أدنى) و$ 0.28905 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.89، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.153103.

على المدى القصير، تحرك BC2 بمقدار +0.74% خلال الساعة الماضية و+16.58% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 117.81K.

معلومات سوق BitcoinII (BC2)

القيمة السوقية $ 597.19K$ 597.19K $ 597.19K الحجم (24 ساعة) $ 117.81K$ 117.81K $ 117.81K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 597.19K$ 597.19K $ 597.19K إمداد دورة التداول 2.47M 2.47M 2.47M إجمالي العرض 2,473,050.0 2,473,050.0 2,473,050.0

القيمة السوقية الحالية لـ BitcoinII هي $ 597.19K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 117.81K. العرض المتداول لـ BC2 يبلغ 2.47M، مع إجمالي عرض 2473050.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 597.19K.