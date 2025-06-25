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سعر Bitcoin Treasury Machine (BTM) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 11.90K . يتم تحديث سعر BTM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bitcoin Treasury Machine الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Bitcoin Treasury Machine خلال اليوم هو +0.73% - لديه عرض متداول بقيمة USD 998.16M

أداء سعر Bitcoin Treasury Machine (BTM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bitcoin Treasury Machine مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bitcoin Treasury Machine مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bitcoin Treasury Machine مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bitcoin Treasury Machine مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.73% 30 يوم $ 0 -11.76% 60 يوم $ 0 -14.72% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Bitcoin Treasury Machine (BTM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bitcoin Treasury Machine: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00201157$ 0.00201157 $ 0.00201157 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.73% تغير السعر (7 أيام) -1.02%

معلومات سوق Bitcoin Treasury Machine (BTM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: