سعر Bitcoin Treasury Machine (BTM)
سعر Bitcoin Treasury Machine (BTM) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 11.90K. يتم تحديث سعر BTM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bitcoin Treasury Machine الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Bitcoin Treasury Machine خلال اليوم هو +0.73%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 998.16M
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خلال اليوم، كان سعر Bitcoin Treasury Machine مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bitcoin Treasury Machine مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bitcoin Treasury Machine مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bitcoin Treasury Machine مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.73%
|30 يوم
|$ 0
|-11.76%
|60 يوم
|$ 0
|-14.72%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bitcoin Treasury Machine: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.73%
-1.02%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$BTM is a community-driven cryptocurrency focused on sustainability, rewards, and long-term value. Our ecosystem includes "BTC rewards, a deflationary with 5% fee model with 100% LP burned, and continuous development to drive adoption. By holding $BTM, users earn passive Bitcoin rewards, making it a unique way to grow your BTC holdings automatically. We are committed to transparency, security, and building a thriving DeFi ecosystem.
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