توكنوميكس Bitcoin Treasury Machine (BTM) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Bitcoin Treasury Machine (BTM)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Bitcoin Treasury Machine (BTM) $BTM is a community-driven cryptocurrency focused on sustainability, rewards, and long-term value. Our ecosystem includes "BTC rewards, a deflationary with 5% fee model with 100% LP burned, and continuous development to drive adoption. By holding $BTM, users earn passive Bitcoin rewards, making it a unique way to grow your BTC holdings automatically. We are committed to transparency, security, and building a thriving DeFi ecosystem. الموقع الرسمي: https://btm.money/ اشتر BTM الآن!

توكنوميكس Bitcoin Treasury Machine (BTM) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Bitcoin Treasury Machine (BTM)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 13.70K $ 13.70K $ 13.70K إجمالي العرض: $ 998.10M $ 998.10M $ 998.10M العرض المتداول: $ 998.10M $ 998.10M $ 998.10M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 13.70K $ 13.70K $ 13.70K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00201157 $ 0.00201157 $ 0.00201157 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Bitcoin Treasury Machine (BTM)

توكنوميكس Bitcoin Treasury Machine (BTM): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Bitcoin Treasury Machine (BTM) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BTM التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BTM التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BTM، استكشف السعر المباشر لتوكن BTM!

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