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سعر Bismuth (BIS) المباشر لليوم هو USD 0.01476215 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 536.66K . يتم تحديث سعر BIS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bismuth الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.83K - تغيير سعر Bismuth خلال اليوم هو -10.19% - لديه عرض متداول بقيمة USD 36.48M

أداء سعر Bismuth (BIS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bismuth مقابل USD هو $ -0.00167660855533052 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bismuth مقابل USD هو $ -0.0013808042 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bismuth مقابل USD هو $ +0.0040303518 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bismuth مقابل USD هو $ +0.001283976919486838 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00167660855533052 -10.19% 30 يوم $ -0.0013808042 -9.35% 60 يوم $ +0.0040303518 +27.30% 90 يوم $ +0.001283976919486838 +9.53%

تحليل سعر Bismuth (BIS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bismuth: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01460684$ 0.01460684 $ 0.01460684 24 ساعة مرتفع $ 0.01653078$ 0.01653078 $ 0.01653078 عالية طوال الوقت $ 8.94$ 8.94 $ 8.94 تغير السعر (1 ساعة) +1.01% تغير السعر (1يوم) -10.19% تغير السعر (7 أيام) -19.65%

معلومات سوق Bismuth (BIS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: