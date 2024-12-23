سعر Bismuth (BIS)
سعر Bismuth (BIS) المباشر لليوم هو USD 0.01476215. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 536.66K. يتم تحديث سعر BIS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bismuth الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.83K
- تغيير سعر Bismuth خلال اليوم هو -10.19%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 36.48M
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خلال اليوم، كان سعر Bismuth مقابل USD هو $ -0.00167660855533052 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bismuth مقابل USD هو $ -0.0013808042 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bismuth مقابل USD هو $ +0.0040303518 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bismuth مقابل USD هو $ +0.001283976919486838 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00167660855533052
|-10.19%
|30 يوم
|$ -0.0013808042
|-9.35%
|60 يوم
|$ +0.0040303518
|+27.30%
|90 يوم
|$ +0.001283976919486838
|+9.53%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bismuth: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.01%
-10.19%
-19.65%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Bismuth, a digital distributed self-regulating database system whose primary application is currency, and its first application is mining. It comes with a set of DAPPs out-of-the-box. Bismuth is not based on the code of BTC or any of its derivates, it is only inspired by some ideas laid down by Satoshi Nakamoto (BitCoin), Sunny King (Peercoin), NXT and ETH developers. Bismuth does not draw any code from other repositories, instead, it reformulates the cryptocurrency code in its own terms to be easily readable, compatible across all platforms, integrated into business solutions with utmost ease and most importantly open for development to a wide public through its simplicity while minimizing the security risk for custom code implementations. Bismuth is a decentralized transaction platform focused on modularity and open source approach. It comes with default decentralized applications and tools out of the box, not only to be used by everyone but also to be hosted by anyone. These applications are supplied as interpretation engines, which prevents blockchain bloat. Inspired by Satoshi’s whitepaper, Bismuth also offers optional hyperblocks as a pruning mechanism, a system which greatly reduces disk space usage and increases execution speed.
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