توكنوميكس Bismuth (BIS) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Bismuth (BIS)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Bismuth (BIS) Bismuth, a digital distributed self-regulating database system whose primary application is currency, and its first application is mining. It comes with a set of DAPPs out-of-the-box. Bismuth is not based on the code of BTC or any of its derivates, it is only inspired by some ideas laid down by Satoshi Nakamoto (BitCoin), Sunny King (Peercoin), NXT and ETH developers. Bismuth does not draw any code from other repositories, instead, it reformulates the cryptocurrency code in its own terms to be easily readable, compatible across all platforms, integrated into business solutions with utmost ease and most importantly open for development to a wide public through its simplicity while minimizing the security risk for custom code implementations. Bismuth is a decentralized transaction platform focused on modularity and open source approach. It comes with default decentralized applications and tools out of the box, not only to be used by everyone but also to be hosted by anyone. These applications are supplied as interpretation engines, which prevents blockchain bloat. Inspired by Satoshi’s whitepaper, Bismuth also offers optional hyperblocks as a pruning mechanism, a system which greatly reduces disk space usage and increases execution speed. الموقع الرسمي: https://bismuthcoin.org الوثيقة البيضاء: https://bismuthcoin.org/pdf/whitepaper.pdf اشتر BIS الآن!

توكنوميكس Bismuth (BIS) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Bismuth (BIS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 352.79K $ 352.79K $ 352.79K إجمالي العرض: $ 40.98M $ 40.98M $ 40.98M العرض المتداول: $ 37.86M $ 37.86M $ 37.86M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 382.15K $ 382.15K $ 382.15K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 8.94 $ 8.94 $ 8.94 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00114665 $ 0.00114665 $ 0.00114665 السعر الحالي: $ 0.00932472 $ 0.00932472 $ 0.00932472 معرفة المزيد عن سعر Bismuth (BIS)

توكنوميكس Bismuth (BIS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Bismuth (BIS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BIS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BIS التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BIS، استكشف السعر المباشر لتوكن BIS!

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