سعر Binance Super Cycle اليوم

السعر المباشر لمشروع Binance Super Cycle (BSC) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.55% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BSC الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BSC.

يحتل Binance Super Cycle حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 115,464، مع عرض متداول قدره 1.00B BSC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BSC بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01138529، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BSC بمقدار -1.35% خلال الساعة الماضية و+4.33% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 7.71K.

معلومات سوق Binance Super Cycle (BSC)

القيمة السوقية $ 115.46K$ 115.46K $ 115.46K الحجم (24 ساعة) $ 7.71K$ 7.71K $ 7.71K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 115.46K$ 115.46K $ 115.46K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Binance Super Cycle هي $ 115.46K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 7.71K. العرض المتداول لـ BSC يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 115.46K.