سعر BIGFACTS (BIGFACTS)
سعر BIGFACTS (BIGFACTS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 299.68K. يتم تحديث سعر BIGFACTS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BIGFACTS الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 45.44
- تغيير سعر BIGFACTS خلال اليوم هو -7.86%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 462.05M
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خلال اليوم، كان سعر BIGFACTS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BIGFACTS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BIGFACTS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BIGFACTS مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-7.86%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BIGFACTS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.29%
-7.86%
-20.04%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$BIGFACTS is a community driven meme token that brings together the elements of Bigfoot, blockchain technology and meme culture. It aims to build a community where individuals can share truths and life insights through engaging and humorous memes. The project leverages memes as a tool for collective learning and effective information sharing. $BIGFACTS successfully merges the fun aspects of meme culture with the transparency and security of blockchain technology, fostering a vibrant and interactive community space. Importantly, it does this without encouraging financial investment, focusing instead on the educational and communal benefits of participation.
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