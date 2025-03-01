توكنوميكس BIGFACTS (BIGFACTS) اكتشف الرؤى الرئيسية حول BIGFACTS (BIGFACTS)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات BIGFACTS (BIGFACTS) $BIGFACTS is a community driven meme token that brings together the elements of Bigfoot, blockchain technology and meme culture. It aims to build a community where individuals can share truths and life insights through engaging and humorous memes. The project leverages memes as a tool for collective learning and effective information sharing. $BIGFACTS successfully merges the fun aspects of meme culture with the transparency and security of blockchain technology, fostering a vibrant and interactive community space. Importantly, it does this without encouraging financial investment, focusing instead on the educational and communal benefits of participation. الموقع الرسمي: https://bigfacts.io/ الوثيقة البيضاء: https://bigfacts.io/wp-content/uploads/2025/03/BIGFACTS-White-Paper-V-1.0.pdf اشتر BIGFACTS الآن!

توكنوميكس BIGFACTS (BIGFACTS) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار BIGFACTS (BIGFACTS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.73M $ 1.73M $ 1.73M إجمالي العرض: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M العرض المتداول: $ 462.05M $ 462.05M $ 462.05M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.87M $ 1.87M $ 1.87M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00718208 $ 0.00718208 $ 0.00718208 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00374397 $ 0.00374397 $ 0.00374397 معرفة المزيد عن سعر BIGFACTS (BIGFACTS)

توكنوميكس BIGFACTS (BIGFACTS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس BIGFACTS (BIGFACTS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BIGFACTS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BIGFACTS التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BIGFACTS، استكشف السعر المباشر لتوكن BIGFACTS!

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