سعر BER اليوم

السعر المباشر لمشروع BER (BER) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.68% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BER الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BER.

يحتل BER حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 710,340، مع عرض متداول قدره 1000.00M BER. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BER بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00106735، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BER بمقدار -0.95% خلال الساعة الماضية و-1.49% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 22.64.

معلومات سوق BER (BER)

القيمة السوقية $ 710.34K$ 710.34K $ 710.34K الحجم (24 ساعة) $ 22.64$ 22.64 $ 22.64 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 710.34K$ 710.34K $ 710.34K إمداد دورة التداول 1000.00M 1000.00M 1000.00M إجمالي العرض 999,999,948.062281 999,999,948.062281 999,999,948.062281

القيمة السوقية الحالية لـ BER هي $ 710.34K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 22.64. العرض المتداول لـ BER يبلغ 1000.00M، مع إجمالي عرض 999999948.062281. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 710.34K.