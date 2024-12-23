سعر Bangkit (BKIT)
سعر Bangkit (BKIT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 768.39K. يتم تحديث سعر BKIT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bangkit الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.61K
- تغيير سعر Bangkit خلال اليوم هو -8.53%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 80.00B
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خلال اليوم، كان سعر Bangkit مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bangkit مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bangkit مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bangkit مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-8.53%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bangkit: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.94%
-8.53%
-51.10%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Bangkit ($BKIT) is the inaugural token launched by Meme Blind Box, a groundbreaking AI agent designed to autonomously create meme tokens on the Base blockchain, with a unique twist—it’s driven by community sentiment and trends. This innovative approach marks a significant evolution in the world of meme tokens, merging artificial intelligence with the power of decentralized, community-driven creativity. The result is a dynamic ecosystem where the voice of the community directly shapes the narrative, style, and success of the tokens. The story of $BKIT began at Devcon 2024 in Bangkok during a live demonstration that captivated audiences with its potential to revolutionize how meme tokens are conceived and adopted. This milestone marked the birth of a new era where tokens are not only AI-generated but also community-owned, creating a symbiotic relationship between technology and its supporters. By harnessing the power of collective input, $BKIT exemplifies a spirit of inclusivity, creativity, and shared ownership. Bangkit is more than a token; it represents a movement—an invitation to join the Bangkit Litter 🐱, a growing community of enthusiasts who embrace the limitless possibilities of AI-crafted tokens. Together, they are redefining the meme token landscape, pushing boundaries, and unleashing the collective imagination to create something truly extraordinary. Whether you're a blockchain enthusiast, a creative mind, or a meme lover, $BKIT offers an opportunity to be part of a vibrant, collaborative journey into the future of tokenomics. Jump in today and explore the exciting world of $BKIT—where AI innovation meets human ingenuity.
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