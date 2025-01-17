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سعر AuditAI (AUDAI) المباشر لليوم هو USD 0.00270556 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر AUDAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق AuditAI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 454.84 - تغيير سعر AuditAI خلال اليوم هو -0.14% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر AuditAI (AUDAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر AuditAI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر AuditAI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر AuditAI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر AuditAI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.14% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر AuditAI (AUDAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر AuditAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00264545$ 0.00264545 $ 0.00264545 24 ساعة مرتفع $ 0.00275021$ 0.00275021 $ 0.00275021 عالية طوال الوقت $ 0.01188446$ 0.01188446 $ 0.01188446 تغير السعر (1 ساعة) -0.04% تغير السعر (1يوم) -0.14% تغير السعر (7 أيام) -1.00%

معلومات سوق AuditAI (AUDAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: