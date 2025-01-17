سعر AuditAI (AUDAI)
سعر AuditAI (AUDAI) المباشر لليوم هو USD 0.00270556. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AUDAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق AuditAI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 454.84
- تغيير سعر AuditAI خلال اليوم هو -0.14%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر AuditAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر AuditAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر AuditAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر AuditAI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.14%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر AuditAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.04%
-0.14%
-1.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
AuditAI is dedicated to advancing the security, transparency, and sustainability of digital assets through cutting-edge technology and unwavering commitment to decentralization. AuditAI Solutions By leveraging cutting-edge technology, rigorous auditing protocols, and a commitment to decentralization, AuditAI aims to revolutionize the auditing and certification processes for crypto projects, addressing the root causes of industry vulnerabilities. AuditAI Bot Powerful solution for your auditing AuditAI’s innovative Telegram bot is designed to serve a wide range of users within the cryptocurrency community, offering unparalleled utility and ease of use. Project owners and developers can access comprehensive smart contract auditing services, obtain official audit certificates, and promote their projects through dedicated ad space. Investors benefit from reliable contract analyses and audit certificates that enhance decision-making and mitigate risks. By fostering transparency and community engagement, the AuditAI bot strengthens the overall integrity of the cryptocurrency ecosystem.
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