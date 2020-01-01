توكنوميكس AuditAI (AUDAI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول AuditAI (AUDAI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات AuditAI (AUDAI) AuditAI is dedicated to advancing the security, transparency, and sustainability of digital assets through cutting-edge technology and unwavering commitment to decentralization. AuditAI Solutions By leveraging cutting-edge technology, rigorous auditing protocols, and a commitment to decentralization, AuditAI aims to revolutionize the auditing and certification processes for crypto projects, addressing the root causes of industry vulnerabilities. AuditAI Bot Powerful solution for your auditing AuditAI’s innovative Telegram bot is designed to serve a wide range of users within the cryptocurrency community, offering unparalleled utility and ease of use. Project owners and developers can access comprehensive smart contract auditing services, obtain official audit certificates, and promote their projects through dedicated ad space. Investors benefit from reliable contract analyses and audit certificates that enhance decision-making and mitigate risks. By fostering transparency and community engagement, the AuditAI bot strengthens the overall integrity of the cryptocurrency ecosystem. الموقع الرسمي: https://www.audit-ai.io/ الوثيقة البيضاء: https://www.audit-ai.io/whitepaper اشتر AUDAI الآن!

توكنوميكس AuditAI (AUDAI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار AuditAI (AUDAI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 194.20K $ 194.20K $ 194.20K إجمالي العرض: $ 45.00M $ 45.00M $ 45.00M العرض المتداول: $ 45.00M $ 45.00M $ 45.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 194.20K $ 194.20K $ 194.20K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.01188446 $ 0.01188446 $ 0.01188446 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00155446 $ 0.00155446 $ 0.00155446 السعر الحالي: $ 0.00431861 $ 0.00431861 $ 0.00431861 معرفة المزيد عن سعر AuditAI (AUDAI)

توكنوميكس AuditAI (AUDAI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس AuditAI (AUDAI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن AUDAI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن AUDAI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس AUDAI، استكشف السعر المباشر لتوكن AUDAI!

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