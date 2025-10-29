سعر Aria Premier Launch المباشر اليوم هو 0.941815 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي APL إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر APL بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Aria Premier Launch المباشر اليوم هو 0.941815 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي APL إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر APL بسهولة على موقع MEXC الآن.

سعر Aria Premier Launch (APL)

السعر المباشر لـ 1 APL إلى USD:

$0.941815
$0.941815
-0.10%1D
مخطط أسعار Aria Premier Launch (APL) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 16:33:09 (UTC+8)

معلومات سعر Aria Premier Launch (APL) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.939554
$ 0.939554
24 ساعة منخفض
$ 0.962966
$ 0.962966
24 ساعة مرتفع

$ 0.939554
$ 0.939554

$ 0.962966
$ 0.962966

$ 1.005
$ 1.005

$ 0.782058
$ 0.782058

+0.08%

-0.14%

+2.17%

+2.17%

سعر Aria Premier Launch (APL) في الوقت الحقيقي هو $0.941815. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول APL بين أدنى سعر $ 0.939554 وأعلى سعر $ 0.962966، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـAPL على الإطلاق هو $ 1.005، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.782058.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير APL +0.08% على مدار الساعة الماضية، -0.14% على مدار 24 ساعة، و +2.17% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Aria Premier Launch (APL)

$ 10.17M
$ 10.17M

--
--

$ 10.17M
$ 10.17M

10.80M
10.80M

10,798,041.99797505
10,798,041.99797505

القيمة السوقية الحالية لـ Aria Premier Launch هي $ 10.17M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ APL يبلغ 10.80M، مع إجمالي عرض 10798041.99797505. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 10.17M.

سجل سعر Aria Premier Launch (APL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aria Premier Launch مقابل USD هو $ -0.0013375161690102 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aria Premier Launch مقابل USD هو $ +0.0303234291 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aria Premier Launch مقابل USD هو $ +0.0424447766 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aria Premier Launch مقابل USD هو $ +0.0148451216722142 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0013375161690102-0.14%
30 يوم$ +0.0303234291+3.22%
60 يوم$ +0.0424447766+4.51%
90 يوم$ +0.0148451216722142+1.60%

ما هو Aria Premier Launch ( APL )

$APL is Aria’s first IPRWA token representing the portfolio of IP and music rights brought onchain, also known as the Aria Premiere Launch portfolio.

The $APL, or Aria Premiere Launch, portfolio includes partial copyright ownership to songs by artists such as: Justin Bieber, Miley Cyrus, BLACKPINK, and Selena Gomez. Revenue is generated through royalties associated with the songs and recordings which come by way of streaming, synchronization, and public performance revenues. These royalties will be distributed to token holders and are projected to earn between 5-8 % annualized.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم.

توقعات سعر Aria Premier Launch (USD)

كم ستكون قيمة Aria Premier Launch (APL) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Aria Premier Launch (APL) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Aria Premier Launch.

تحقق الآن من توقعات سعر Aria Premier Launch!

عملة APL إلى العملات المحلية

توكنوميكس Aria Premier Launch (APL)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Aria Premier Launch (APL) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس APL والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Aria Premier Launch (APL)

كم يساوي Aria Premier Launch (APL) اليوم؟
سعر APL المباشر في USD هو USD 0.941815، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر APL إلى USD الحالي؟
سعر APL إلى USD الحالي هو $ 0.941815. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Aria Premier Launch ؟
القيمة السوقية لعملة APL هي $ 10.17M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن APL؟
العرض المتداول لتوكن APL هو 10.80M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ APL؟
حقق APL سعرًا قياسيًا قدره 1.005 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ APL؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.782058 APL.
ما هو حجم تداول APL؟
حجم تداول APL المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع APL هذا العام؟
قد يرتفع APL هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر APL لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 16:33:09 (UTC+8)

$113,251.93

$4,017.05

$0.04216

$194.62

$3.3459

$4,017.05

$113,251.93

$194.62

$2.6304

$0.19379

