معلومات سعر Aria Premier Launch (APL) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.939554 $ 0.939554 $ 0.939554 24 ساعة منخفض $ 0.962966 $ 0.962966 $ 0.962966 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.939554$ 0.939554 $ 0.939554 24 ساعة مرتفع $ 0.962966$ 0.962966 $ 0.962966 عالية طوال الوقت $ 1.005$ 1.005 $ 1.005 أدنى سعر $ 0.782058$ 0.782058 $ 0.782058 تغير السعر (1 ساعة) +0.08% تغير السعر (1يوم) -0.14% تغير السعر (7 أيام) +2.17% تغير السعر (7 أيام) +2.17%

سعر Aria Premier Launch (APL) في الوقت الحقيقي هو $0.941815. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول APL بين أدنى سعر $ 0.939554 وأعلى سعر $ 0.962966، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـAPL على الإطلاق هو $ 1.005، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.782058.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير APL +0.08% على مدار الساعة الماضية، -0.14% على مدار 24 ساعة، و +2.17% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Aria Premier Launch (APL)

القيمة السوقية $ 10.17M$ 10.17M $ 10.17M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 10.17M$ 10.17M $ 10.17M إمداد دورة التداول 10.80M 10.80M 10.80M إجمالي العرض 10,798,041.99797505 10,798,041.99797505 10,798,041.99797505

القيمة السوقية الحالية لـ Aria Premier Launch هي $ 10.17M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ APL يبلغ 10.80M، مع إجمالي عرض 10798041.99797505. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 10.17M.