استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع Aria Premier Launch نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 0.93618 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد Aria Premier Launch نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 0.982989 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر APL هو $ 1.0321 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر APL هو $ 1.0837 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف APL في عام 2029 هو $ 1.1379 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف APL في عام 2030 هو $ 1.1948 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Aria Premier Launch نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 1.9462.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر Aria Premier Launch نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 3.1702.